DSÖ'den bilim insanlarının Vuhan'daki karantinası bitti: Koronavirüs'ün kaynağı üzerine saha araştırmaları başlayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki uzmanların Çin'in Vuhan kentindeki zorunlu karantinası sona erdi. DSÖ uzmanları bugünden itibaren Çinli bilim insanlarıyla görüşerek Koronavirüs'ün kaynağına dair çalışmalarına başlayacak.

DSÖ ekibinin Çin'e ulaştıktan sonra başladığı iki haftalık karantina süreci sona erdi. Uzmanlar, 2019 sonunda Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen ve dünyanın her yerine yayılan Koronavirüs'ün kaynağına dair saha çalışmalarına başlayabilecek.

DSÖ ekibinden virolog Marion Koopmans attığı tweette ilk adımlarının meslektaşlarıyla toplantı yapmak olduğunu söyledi. Koopmans, "Meslektaşlarımızı uzun Zoom toplantılarından sonra canlı görmek güzel olacak" dedi.

DSÖ ekibinin Çin'de iki hafta daha geçirmesi, Vuhan'da virüsün kaynağı olduğu düşünülen deniz ürünleri pazarını ve Vuhan Viroloji Enstitüsü'nü ziyaret etmesi planlanıyor.

Öte yandan DSÖ'den bilim insanları virüsün kaynağına dair araştırmaların yürütüleceği ziyarette sonuç çıkmama ihtimalinin de altını çizdi.