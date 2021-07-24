DSÖ: Delta, Avrupa'da baskın Koronavirüs varyantı hâline geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'daki yeni Koronavirüs vakalarının yüzde 68'inin Delta varyantı olduğunu açıkladı.

DSÖ, Delta varyantının Avrupa'daki yeni baskın varyant olduğunu açıkladı. DSÖ ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Koronavirüs'le mücadele için atılan adımların yeniden yürürlüğe girmesini önerdi.

DSÖ Avrupa'dan yapılan açıklamada "Endişe veren Delta varyantı Avrupa'da hızla ilerliyor ve şimdi bölgenin baskın varyantı hâline geldi. Mevcut trendlere bakılırsa Delta, gelecek aylarda küresel anlamda baskın varyant olacak" ifadeleri yer aldı. Avrupa'daki yeni vakaların yaklaşık yüzde 68'nin Delta olduğu belirtildi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, pandeminin bitmesinden hâlâ uzakta olunduğunun altını çizdi. İki doz aşının önemine dikkati çeken Kluge "İyi haber ise veriler açık bir şekilde tam aşılı olmanın ağır hastalık ve ölüm riskini ciddi anlamda düşürdüğünü gösteriyor" dedi.