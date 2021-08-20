DSÖ, Covid-19'un kaynağını bulmak için yeni ekip kuruyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzmanlara, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kaynağının araştırılması için oluşturulan yeni danışma kuruluna katılmaları için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kurum, yaptığı açıklamada, yeni bilimsel grubun DSÖ'ye Covid-19'un kökenlerini belirlemek için bugüne kadar yapılan çalışmaların bağımsız bir analizini sağlayacağını ve ajansa gerekli sonraki adımlar konusunda tavsiyede bulunacağını kaydetti.

Uzmanlar ayrıca, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Ebola gibi salgınları tetikleyebilen diğer virüslerin potansiyel olarak ortaya çıkmasıyla ilgili kritik konularda da rehberlik edecek.

Euronews'in haberine göre; DSÖ, 10 Eylül'e kadar yeni bilimsel danışma grubuna üyelik başvurusunda bulunmak için ilgili uzmanlığa sahip 25'e kadar yetkili aradığını duyurdu.

Araştırmalar 'kesinlikle gizli' yürütülecek

DSÖ'nün yeni ekibi, yayınlanan görev tanımına göre, kurumun diğer uzman gruplarının çoğu için geçerli olanlara benzer şekilde belirli gizlilik kurallarına bağlı olacak.

Ayrıca üyeler, DSÖ veya grup adına herhangi bir üçüncü tarafla konuşmayacak. İç müzakereler 'kesinlikle gizli' yürütülecek. Grubun görev alanı dışında herhangi bir belgeden alıntı yapmamaları veya herhangi bir belge kullanmamaları istenecek.

DSÖ, herhangi bir raporun yayınlanıp yayınlamayacağı konusunda tam kontrol sahibi olacak.

Laboratuvar iddiaları

Mart ayında, DSÖ liderliğindeki uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip, Covid'un kökenlerinin bir laboratuvarla bağlantılı olmasının "son derece olası" olmadığını belirten bir ön rapor yayınladı.

Bilim adamları, virüsün hayvanlardan insanlara geçmesinin en muhtemel senaryo olduğunu düşünmelerine rağmen, konu, son aylarda özellikle ABD Başkanı Joe Biden tarafından 'laboratuvar' olasılığını inceleme emri vermesiyle gündemdeki yeri koruyor. DSÖ'nün bu yıl başlarında Çin'e gönderdiği ekibin tüm üyelerinin Pekin'in onayından geçmesi eleştirildi.

DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus geçen ay laboratuvar sızıntısı teorisini görmezden gelmenin "erken" olduğunu kabul etti ve laboratuvar kazalarını "yaygın" olarak nitelendirdi.

Bu ayın başlarında yayınlanan bir Danimarka belgeselinde, Vuhan'a giden DSÖ ekip liderinin Covid-19 vakalarının tespit edildiği yakın bir tesisteki güvenlik standartlarından endişe duyduğunu söylediği görüldü. Bu, daha önce DSÖ tarafından dile getirilmemişti.