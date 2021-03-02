DSÖ: Covid-19 salgınının bu yıl biteceğini düşünmek gerçekçi değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Direktörü Michael Ryan, dünyanın Koronavirüs (Covid-19) salgınını bu yıl içinde bitireceğini düşünmenin gerçekçi olmadığını söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre, Covid-19 salgınında son duruma dair açıklamalarda bulunan DSÖ Acil Durumlar Direktörü Ryan, salgının bu yıl bitmesini beklemenin gerçekçi olmadığını söyledi.

Ryan "Bu yılın sonuna kadar bu virüsü bitireceğimizi düşünmek gerçekçi değil. Ancak eğer akıllı hareket edersek hastaneye yatışları, ölümleri, salgınla ilişkili trajediyi bitirebiliriz" dedi.

Ryan, sağlık çalışanlarını ve risk grubundakileri aşılamanın pandeminin içinden "korkuyu" çıkaracağını söyledi.