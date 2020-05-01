DSÖ Çin Temsilcisi: Pekin, Covid-19 incelemelerine Dünya Sağlık Örgütü'nü dâhil etmiyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Temsilcisi Dr. Gauden Galea, Çin hükûmetinin yaptığı ulusal düzeyde Covid-19 incelemelerine DSÖ'nün davet edilmediğini söyledi. Virüsün ortaya çıktığı noktanın incelenmesinin kritik olduğunu söyleyen Galea, "DSÖ sağlık komisyonundan ve yetkililerden talepte bulunuyor. Virüsün kökenleri çok önemli. Hayvan-insan etkileşimi son derece önemli ve incelenmesi gerekir" dedi.

Sky News'a konuşan Dr. Galea, Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan kentinde bulunan iki viroloji laboratuvarda inceleme yapamadığını söyledi. Dr. Galea, virüsün kaynağı hakkında "Şu anda elde olan tüm kanıtlara bakılarak Koronavirüs'ün kaynağının Vuhan olduğu, doğal gelişen bir virüs olduğu ve sonradan üretilmediğini söylenebilir, ancak laboratuvarlarda yapılan incelemeler soruşturmanın bir parçası olmalı" dedi.

Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nün yavaş hareket ettiğine dair eleştirilere yanıt veren Dr. Galea, "Biz, Çin hükûmetinin bize verdiği verilerle hareket ettik" dedi. Dr. Galea, " 3-16 Ocak tarihlerinde Çin DSÖ'ye 41 vaka dışında yeni vaka bildirmedi. Şu anda Çin’in ulusal düzeyde bir inceleme yaptığını biliyoruz, ancak biz davet edilmedik" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü 14 Ocak'ta Koronavirüs'e ilişkin "Çinli yetkililer tarafından yapılan ön araştırmalar virüsün insandan insana geçtiğine dair bulgu görmedi" tweeti atarken, Cenevre'de bir DSÖ yetkilisinin "kısıtlı bir insandan insana bulaşma durumu var" ifadelerini kullanması eleştirilmişti. Dr. Galea eleştirilere şöyle yanıt verdi: "O dönem DSÖ insandan insana geçiş olduğuna ilişkin çok ciddi şüphelere sahipti. Fakat DSÖ'ye sunulan vakalar bu durumu yüzde yüz kanıtlayacak kadar yeterli değildi" dedi.