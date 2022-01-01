DSÖ Başkanı'ndan yeni yıl mesajı: Eşitsizlik biterse pandemi de biter

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yayımladığı yeni yıl mesajında, "Eşitsizliği sona erdirirsek, pandemiyi de bitiririz. Bazı ülkelerin dar milliyetçiliği ve aşı istifçiliği, eşitliği zedeledi ve Omicron varyantının çıkması için ideal koşulları yarattı" dedi.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, yeni yıl mesajı yayımladı. Ghebreyesus, 2022'de Koronavirüs pandemisinin önüne geçilmesi konusunda umutlu olduğunu, ancak bunun yalnızca ülkeler birlikte çalışırsa mümkün olacağını söyledi. Ghebreyesus, "Pandeminin üçüncü yılına girerken, bu yılın onu bitireceğimiz yıl olacağına eminim ancak bu, birlikte çalışırsak mümkün" dedi.

"Eşitsizlik devam ettiği sürece virüsün evrilmesi riski daha da artacaktır"

Ghebreyesus, "dar milliyetçiliğin ve aşı istifçiliğinin" eşitliği baltaladığını ve Omicron varyantının ortaya çıkması için ideal koşulları yarattığını belirtti. "Eşitsizliği sona erdirirsek, pandemiyi de bitiririz" mesajını veren DSÖ Başkanı, "Bazı ülkelerin dar milliyetçiliği ve aşı istifçiliği, eşitliği zedeledi ve Omicron varyantının çıkması için ideal koşulları yarattı; eşitsizlik devam ettiği sürece, öngöremeyeceğimiz ve önleyemeyeceğimiz bir şekilde virüsün evrilmesi riski daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.