DSÖ: Avrupa yeniden pandeminin merkezi oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, artan vakalar karşısında “Bir kez daha pandeminin merkeziyiz” dedi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa’da eşitsiz aşı dağıtımı ve önlemlerin hafiflemesinin pandemide ‘kritik bir noktaya’ gelinmesine neden olduğunu söyledi.

Kluge, bölgedeki 53 ülkenin ‘Covid-19’un yeniden şiddetlenmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu’ söyledi.

Kluge, “Yeniden salgının merkeziyiz. Bütün sağlık otoritelerinden bu noktada önlemleri hafifletme ya da kaldırma meselesini dikkatli bir şekilde yeniden değerlendirmelerini istiyorum” dedi.

Almanya’da perşembe günü, günlük vaka sayısı 33 bin 949’a çıktı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bugün eyalet sağlık bakanlarıyla kış önlemelerini konuşacak.

Avrupa Birliği’nin en düşük aşılama oranlarına sahip Bulgaristan ve Romanya’da, salgının başından bu yana en çok Covid ölümü kaydedildi.

Vakaların hızla arttığı Hollanda’da hükûmet, sosyal kısıtlamaları yeniden yürürlüğe sokacak.