DSÖ Avrupa Direktörü: Omicron varyantı bölge için pandeminin sonunu getirebilir

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron varyantının pandemiyi yeni bir döneme soktuğunu, Avrupa'da salgının sonunu getirebileceğini söyledi.

AFP'ye konuşan DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Avrupa nüfusunun yüzde 60'ının mart ayına kadar Omicron'la enfekte olabileceğini söyledi. Kluge "Bölgenin pandeminin sonuna doğru ilerlemesi akla yatkın görünüyor" dedi.

Kluge şöyle devam etti: "Omicron dalgası bittiğinde bir süre sakinlik olacak, aylarca küresel bağışıklık görülecek. Bu bağışıklık ya aşılardan ya da enfekte olmaktan kaynaklanaca. Covid-19'un yılın sonunda yeniden belirmesinden önce bir süre sessizlik olacağını öngörüyoruz. Geri döndüğünde de pandeminin geri dönüşü gibi olmayabilir" dedi.

Kluge, yine de Covid'in henüz 'endemi' olarak adlandırılamayacağını belirterek "Virüs bizi daha önce da şaşırttı bu nedenle dikkatli olmalıyız" dedi.

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci de pazar günü benzer açıklamalar yaptı. ABC News'a konuşan Dr. Fauci, ABD'nin bazı bölgelerinde vaka sayılarında "keskin bir düşüş" yaşandığını söyledi.

DSÖ'nün Afrika ofisi de, Omicron'un ilk tespit edildiği bölgede vaka sayılarının dikkati çekecek şekilde düştüğünü söylemişti.