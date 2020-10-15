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Koronavirüs

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranı 5 katına çıkabilir

15 Ekim 2020 19:45

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları üzerine uyarılarda bulunurken, Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranlarının nisan ayına göre 5 kat artabileceğini söyledi.

Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, rakamların hızla artış göstermesi üzerine DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'den 'tedbir' açıklaması geldi.

Avrupa'daki vakaların endişe verici hızda yükseldiğini belirten Kluge, toplam vaka sayısının 6 milyondan 7 milyona yalnızca 10 günde ulaştığını, günlük vakanın ilk kez 120 binin üzerine çıktığını söyledi.

Günlük can kaybı binden fazla

Günlük can kaybının 1000'in üzerinde olduğunu ifade eden Kluge, "Gelişen durum büyük bir endişe doğuruyor. Günlük vakalar ve hastane doluluk oranları artıyor. Covid, bölgedeki ölüm nedenleri arasında beşinci sırada" dedi.

Vaka artışının sebepleri arasında artan test oranları olduğunu da belirten Kluge, gençler arasındaki bulaşma oranının artmasının da faktör olduğunu ekledi.

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