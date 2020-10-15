DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranı 5 katına çıkabilir

"Bugün karşılaştığımız pandemi dünküyle aynı değil"

Bu karanlık tabloya karşın pozitif düşünmek için de sebepler olduğunu savunan Kluge, salgının ilk dalgasıyla aynı durumda olmadıklarını söyleyerek, "Nisan ayındaki vakalara kıyasla 2-3 kat artış yaşandığını görüyoruz. Ancak ölüm oranları 5 kat daha az. Bugün karşılaştığımız pandemi de dünküyle aynı değil. Sadece bulaşma açısından değil, şu an yüzleşmek için daha hazırlıklıyız" diye konuştu.

Ancak tedbiri elden bırakmamanın önemine değinen Kluge, "Modeller gösteriyor ki, eğer hükümetler kısıtlamalarla kontrolü sağlamazsa, günlük ölüm oranları nisan ayındakine kıyasla 5 kat daha fazla artış gösterebilir" uyarısını yaptı.