DSÖ Avrupa Direktörü: Harekete geçilmezse marta kadar 500 bin kişi daha Covid'den ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, harekete geçilmediği takdirde Avrupa'da marta kadar 500 bin kişinin Covid-19'dan hayatını kaybedebileceğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da artan Covid vakalarının kendisini endişelendirdiğini söyledi. Kluge, normalde viral enfeksiyonlarda artışın görüldüğü kış sezonu ve düşük aşılama oranlarının Covid-19 salgınındaki artışla bağlantılı olduğunu söyledi. Daha fazla insanın aşı olması gerektiğini söyleyen Kluge "Covid-19 bir kez daha bu kıtada birinci ölüm sebebi haline geldi" dedi.

Almanya, Hollanda, Avusturya gibi çeşitli Avrupa ülkeleri artan Covid vakalarına karşı kısıtlamaları yeniden yürürlüğe sokuyor.