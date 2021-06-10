DSÖ, Avrupa'da sonbaharda vaka patlaması yaşanmaması için uyardı: Geçen yıl yaptığımız hatayı yapmayalım

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa genelinde Koronavirüs vakalarının, hastaneye başvuruların ve ölümlerin azalma eğiliminde olduğunu ancak normalleşme süreçleriyle birlikte daha bulaşıcı olduğu belirlenen Delta varyantının artışının, sonbaharda tehlikeli döneme işaret edebileceği konusunda uyardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, hükûmetlerden ve insanlardan yaz ayları boyunca "dikkatli ve sağduyulu olmalarını" istedi. Kluge, Koronavirüs bulaşının seyahatler ve sosyalleşmelerin artmasıyla yaygınlaşabileceğini söyledi.

"Daha önce bunu yaşamıştık" diyen Kluge, geçen yaz vakaların genç gruplardan sonbahara doğru yaşlılara taşındığını ve Avrupa genelinde kış boyunca devam eden "ölümcül" bir dönem yaşandığını vurguladı. Kluge, "Aynı hatayı yapmayalım" dedi.

DSÖ acil durumlar yetkilisi Katy Smallwood da Delta varyantına dikkati çekerek, bazı ülkelerde bu varyantın Alfa varyantını geçerek yaygın hâle geldiğini söyledi. Smallwood "Delta varyantının daha bulaşıcı olduğuna dair dikkate değer kanıt gördük. Artan hastaneye yatışlara dair sinyaller gördük." dedi.

Kluge de, Smallwood da Avrupa genelinde aşılama programlarının hızlandığını ancak yine de vakaların yeniden artmasını önlemek için yeterli hıza ulaşılamadığını belirtti.