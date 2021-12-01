DSÖ: Aşısızlar ve risk grubundakiler seyahat etmemeli

T24 Dış Haberler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs risk grubunda bulunan ve aşı olmayanlara seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Birçok ülke Omicron varyantına karşı yeni seyahat kısıtlamaları yürürlüğe sokarken DSÖ bu insanların seyahat planlarını ertelemesini tavsiye etti.

Yapılan açıklamada, "Kendini iyi hissetmeyenler, daha önce aşı olmamış veya Covid geçirdiğine dair kanıtı olmayanlar ve ağır hastalık geçirme veya ölüm riski daha yüksek olanlara bulaşın olduğu bölgelere seyahat planlarını ertelemeleri tavsiye edilmeli" denildi.

DSÖ, bu gruba kalp sorunları, kanser ve diyabet gibi sorunları olanlar ile 60 yaşın üzerindekilerin de dahil olduğunu belirtti.