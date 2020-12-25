DSÖ Sözcüsü: Aşılar hastalığa karşı etkili, ancak yayılmaya karşı koruduğunu gösteren kanıt yok; aşı olanlar da önlem almaya devam etmeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, insanların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdıktan sonra da pandemiye karşı alınan önlemlere uymaya özen göstermesi gerektiğini söyledi.

"Şu ana kadar aşıların hastalık gelişimine karşı etkili olduğu gösterildi, ancak kişinin enfekte olmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz" diyen Jasarevic, aşılamaya rağmen bulaşın sürmesi ihtimaline karşı önlemlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Independent Türkçe'ye konuşan Jasarevic, "Bu aşıların enfeksiyona(Yayılmaya) karşı koruduğunu gösteren kanıtımız yok. Bu nedenle aşı olan herkesin, toplumun genelini korumaya ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasını sağlayana kadar gerekli önlemleri almaya devam etmesi, fiziksel mesafe kuralına uyması, maske kullanması, ellerini temizlemesi ve kalabalık yerlerden kaçınması gerçekten önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut olarak farklı ülkelerde 200'den fazla aşı çalışması sürüyor. ABD'de kullanılmasına izin verilen Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının üçüncü faz denemeler aşıların Koronavirüs'e kaşı çok yükse oranda etkili olduğunu gösterdi.

T24'ÜN NOTU: Independent Türkçe'den alınan bu haber, kaynak mecranın maddi hatası fark edilmeyerek yanlışlıkla, "Dünya Sağlık Örgütü'nün, aşının Covid-19'a karşı etkili olduğunu gösteren kanıt bulunmadığı" şeklinde verilmiştir. Düzeltiri okurlarımızdan özür dileriz.