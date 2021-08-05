DSÖ, aşı eşitsizliğini hatırlatarak "erteleyin" çağrısı yapmıştı; Fransa ve Almanya 3. dozu uygulamaya hazırlanıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel aşı dağıtımındaki eşitsizliği vurgulayarak ülkelere üçüncü doz uygulamasını erteleme çağrısı yapmasına rağmen Fransa ve Almanya, programa başlamayı planlıyor.

France 24’te yer alan habere göre, daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına karşı önlem almak isteyen ülkeler Koronavirüs’e karşı aşılamada üçüncü dozu değerlendirmeye başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede eylül ayından itibaren yaşlılar ve risk grubu için üçüncü doz planlandığını söyledi. Macron, ilk etapta üçüncü dozun herkes için gerekli olmayacağını belirtti.

Almanya’da da Sağlık Bakanlığı, bağışıklık bastıran durumu olan hastalara ve yaşlılara üçüncü doz uygulanmasına başlanacağını duyurdu.

Türkiye’de de Sinovac aşısının Delta varyantı karşısında etkisinin düştüğünün tespit edilmesi üzerine, 50 yaş üzeri vatandaşlar üçüncü doz Koronavirüs aşısı yaptırma hakkına sahip oldu. Türkiye’deki uygulamanın risk grupları için de genişlemesi bekleniyor.

DSÖ'den "Erteleyin" çağrısı

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelere küresel aşı dağıtımındaki eşitsizliği hatırlatarak üçüncü doz uygulamasını en az eylül sonuna kadar ertelemeleri yönünde çağrı yapmıştı.

Yoksul ülkelerde hâlâ aşı eksiği olduğunu belirten Ghebreyesus, zengin ülkelerin küresel aşı tedariğinden daha fazla kullanmasının “kabul edilemez” olduğunu söylemişti.