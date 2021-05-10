DSÖ aşı dağıtımında eşitsizliğe karşı uyardı: "Hâlâ tek bir doz Covid-19 aşısı alamayan ülkeler var"

Dünyanın zengin ülkeleri milyonlarca Covid-19 aşısını vatandaşlarına uygularken, çok sayıda yoksul ülkede henüz tek doz Koronavirüs aşısı bulunmuyor.

AP'nin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çoğunluğu Afrika kıtasında olmak üzere çok sayıda ülkenin hâlâ Koronavirüs aşısı alamadığını açıkladı. Hiç Koronavirüs aşısı alamayan ülkeler arasında Çad, Burkina Faso, Burundi, Eritre ve Tanzanya yer alıyor.

DSÖ'den yapılan açıklamada Afrika kıtasında dünya genelinde uygulanan Koronavirüs aşılarının yalnızca yüzde 1'inin uygulandığı belirtildi. DSÖ, "Ertelemeler ve kısıntılar Afrika ülkelerini Covid-19 aşı programında diğer ülkelerin gerisine atıyor" dedi.

UNICEF'in Covax aşı programı koordinatörü Gian Gandhi de hiç aşı alamayan ülkelerde yeni Koronavirüs varyantlarının ortaya çıkma riski olduğunu vurguladı.