DSÖ: Altı-sekiz hafta içinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantının bulaşacağı öngörülüyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, gelecek altı-sekiz hafta içinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Koronavirüs’ün Omicron varyantının bulaşmasının beklendiğini söyledi.

Reuters’ın aktardığına göre, Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığına dikkati çeken DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa’da 2022’nin ilk haftasında 7 milyondan fazla Covid vakası tespit edildiğini, iki hafta içinde iki katına çıktığını söyledi.

Kluge “Bu oranda, Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü, bölge nüfusunun yüzde 50’sinden fazlasının altı-sekiz hafta içinde enfekte olacağını öngörüyor” dedi.