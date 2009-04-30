DSÖ, alarm seviyesini 5'e çıkardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), domuz gribini 1 ila 6 arasında derecelendirdiği salgın evreleri sıralamasında alarm düzeyini 4. evreden, 5. evreye çıkardı.



DSÖ'den yapılan açıklamada, alarm düzeyinin 5. evreye çıkarılmasının, bu hastalığın en az iki ülkede insandan insana bulaştığının doğrulandığı ve bu hastalığın aşısının üretilmesi çabalarının hızlandırılması anlamına geldiği kaydedildi.



DSÖ Başkanı doktor Margaret Chan, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, dünyadaki grip uzmanlarıyla yapılan danışmalardan sonra alarm seviyesinin yükseltilmesine karar verdiğini bildirdi.



Tüm ülkelerin salgına hazırlık planlarını şimdi faaliyete geçirmeleri gerektiğini belirten doktor Chan, bir salgında tüm insanlığın tehdit altında olacağı uyarısında bulundu.



Doktor Chan ayrıca, hastalıktan 159 kişinin öldüğü Meksika'yı, DSÖ'ye ve diğer hükümetlere bu yeni vakayı bildirme konusunda gösterdiği açıklık ve saydamlıkdan dolayı övdü.



