DSÖ: Afrika, pandemiden çıkış evresine doğru ilerliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Ofisi, bölgede Covid-19'un pandemi sürecinden çıkışa doğru gidildiğini, virüsle uzun vadede yaşama durumuna evrildiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti "Pandemi farklı bir döneme doğru ilerliyor. Aşılamanın artmasını da bekleyerek, virüsle yaşanan bir endemiye doğru gittiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Afrika bölgesindeki virüs takip sisteminin yeterli olmadığını söyleyen Dr. Moeti, gerçek vaka sayısının açıklanandan yedi kat fazla olabileceğini söyledi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Klue da Avrupa kıtası için bahar aylarıyla birlikte salgında sakin bir döneme girilebileceğini söylemişti.