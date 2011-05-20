T24 LogoT24 Logo
Yaşam

DSÖ "CEP TELEFONLARI"NI ARAŞTIRIYOR CENEVRE (A.A)

20 Mayıs 2011 22:56

-DSÖ "CEP TELEFONLARI"NI ARAŞTIRIYOR CENEVRE (A.A) - 20.05.2011 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), cep telefonları ile diğer kablosuz cihazların yaydığı radyasyonun kansere yol açıp açmadığını belirlemek için bu ay içinde bir uzmanlar toplantısı yapılacağını bildirdi. DSÖ'nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nda yapılacak toplantıda, elektromanyetik radyasyonun, kanserojen olarak tanımlanıp tanımlanamayacağına karar vermek üzere, sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili daha önce yapılan çalışmaların değerlendirileceği kaydedildi. Kanser araştırma ajansının sözcüsü Nicolas Gaudin, salı günü Fransa'nın Lyon kentinde başlayacak 8 günlük toplantının sonunda 31 Mayıs'ta bilim adamlarının bir karar vermesinin beklendiğini belirtti. Ajans, 1970'den bu yana kansere yol açan aralarında X ışınları, insan papillom virüs ve asbeste ilişkin 100'ü aşkın dosya yayınladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24