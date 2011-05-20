-DSÖ "CEP TELEFONLARI"NI ARAŞTIRIYOR CENEVRE (A.A) - 20.05.2011 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), cep telefonları ile diğer kablosuz cihazların yaydığı radyasyonun kansere yol açıp açmadığını belirlemek için bu ay içinde bir uzmanlar toplantısı yapılacağını bildirdi. DSÖ'nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nda yapılacak toplantıda, elektromanyetik radyasyonun, kanserojen olarak tanımlanıp tanımlanamayacağına karar vermek üzere, sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili daha önce yapılan çalışmaların değerlendirileceği kaydedildi. Kanser araştırma ajansının sözcüsü Nicolas Gaudin, salı günü Fransa'nın Lyon kentinde başlayacak 8 günlük toplantının sonunda 31 Mayıs'ta bilim adamlarının bir karar vermesinin beklendiğini belirtti. Ajans, 1970'den bu yana kansere yol açan aralarında X ışınları, insan papillom virüs ve asbeste ilişkin 100'ü aşkın dosya yayınladı.