DSİ'den yarasa barınağı!

Balıkesir’de yapılan Havran Barajı’nda su tutulmaya başlanınca, mağaraları suyun altında kalacak 20 bin yarasayı kurtarmak için başlatılan yapay mağara inşaatları tamamlanmak üzere. Türkiye’nin ikinci büyük yarasa popülasyonun yeni mekanlarına yerleşmesinin ardından barajda su tutulmaya başlanacak.



DSİ’nin yayın organı Su Dünyası’nda yer alan haberde dünyaya da örnek olacak projenin başlangıcı ve aşamaları şöyle anlatıldı: İnşaatı tamamlanma aşamasına gelen Havran Barajı’nın su toplamaya başlaması halinde su havzasında yaklaşık 20 bin yarasanın yaşadığı mağaranın da su altında kalacağı fark edildi.



Üniversiteden görüş alındı



DSİ Genel Müdürlüğü, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İrfan Albayrak ve ekibine konuyla ilgili araştırma yaptırdı. Araştırma sonucunda hazırlanan raporda, “yapay bir mağara inşası ve bu süreçte bilimsel veriler ile popülasyon elemanlarının taşınması sonucu oluşabilecek bir mağara ekosisteminin alt yapısının hazırlanması ve söz konusu uygulamanın yarasalar üzerinde olumsuz etkileri oluşturmayacak biçimde gerçekleştirilmesi halinde, Havran Barajı’nın su tutmasının ve planlanan işlevin gerçekleşmesinin mümkündür?" denildi.



Yapay mağara inşaatı başladı



Bunun üzerine DSİ, 8 türden 20 bin yarasanın yaşadığı, Türkiye’nin ikinci büyük yarasa yaz kolonisinin barındığı mağarayı taşıma kararı aldı. DSİ, yeni mağarayı yarasaların barındığı mağaranın baraj maksimum su kotu olan 50 metrenin üzerinde, eski mağaraya paralel ve benzer bir şekilde yapılması için çalışmalara başladı. Yeni mağaranın yapılması ile ilgili çalışmalar Şubat ayından buyana sürdürülürken mağaranın bitirilmesi ve yarasaların yeni evlerine taşınması sonrasında bu sonbaharda Havran Barajı’nda su tutmaya başlanacak.



Dünyaya örnek olacak



DSİ’nin çalışması ile ilgili olarak dergide şöyle denildi: “DSİ Genel Müdürlüğünün Türkiye’de ilk defa başarılması zor olan bir ‘çevre problemini’ çözerek dünyaya örnek olabilecek. Böylece hem su bekleyen çiftçilerin ve tarım alanlarının ihtiyaçlarının giderileceği hem mevcut yarasa popülasyonuna zarar vermeden yarasaların mağara ekosistemindeki rollerinin devamlı kılınacağı, bu bakımdan da Türkiye ekosistemine en büyük katkının da yapılmış olacağı belirtilmiştir." (RADİKAL)

