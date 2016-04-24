DSİ'de çalışan memur, zimmetine geçirdiği 981 bin lira ile bahis oynamış

Devlet Su İşleri (DSİ) 8’nci Bölge Müdürlüğü’nde çalışırken, usulsüz işlemler yaparak zimmetine 981 bin lira geçirdiği gerekçesiyle tutuklanan H.K.’nın, paranın büyük bölümü ile bahis oyunları oynadığı ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bölge Müdürlüğünde kurumun taraf olduğu davaların açılması, avansların kapatılması ve gerekli işlemler için harcamaların yapılması görevini yapan H.K.’nın, sahte evrak düzenleyerek 981 bin lirayı zimmetine geçirdiği, bağlı olduğu muhasebe müdürünün dikkati sonucu ortaya çıktı. Yaklaşık 15 gün önce tutuklanan ve hakkında idari ve adli soruşturma başlatılan H.K., suçlamaları kabul etti. H.K. hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



H.K. savcılık tarafından hazırlanan iddianamede yer alan ifadesinde 2 yıldır gerçek dışı belge düzenleyerek, zimmetine para geçirdiğini itiraf etti. Evrakları doldurup kendiimzalarının dışında, avukat ve şube müdürlerinin imzasını da taklit ederek attığını ifade eden K. şöyle dedi:



"Kurumun parasını kendi menfaatim için kullandım. Her seferinde bir önceki zimmeti yeni avansla kapatabileceğini düşündüm. Ancak sonraki ay bir önceki aydan almış olduğum avansı yerine koyamadığım için, her geçen ay zimmetime geçirdiğim miktar arttı. Bu suretle bahis oyunları oynayıp oradan bir miktar para tutturup kapatmayı düşündüm. Umduğum olmadı. Pişmanım."