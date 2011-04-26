-DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATAMA ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uğur atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adana İl Müftüsü İsmail Canbolat, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. Manisa İl Müftülüğü'ne Sakarya İl Müftüsü Sinan Cihan, Afyonkarahisar İl Müftülüğü'ne Muğla İl Müftüsü Mustafa Kaya, Amasya İl Müftülüğü'ne İstanbul Fatih İlçesi Müftüsü İsmail İpek getirildi. Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. Bu nedenle boşalan Adıyaman İl Müftülüğü'ne İzmir Konak İlçesi Müftüsü Mehmet Şahin atandı. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne Büyükelçi, Genel Müdür Vekili Hayri Hayret Yalav getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği'ne Leyla Küçük, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yaşar Petek atandı. Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığı'na İlhami Türkay getirildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uğur atandı. Bu nedenle boşalan Genel Müdür Yardımcılığı'na Döndü Tatlıdil getirildi. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Mustafa Satılmış, Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Kocaman, Samsun Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne Mehmet Çalar atandı. -ÇAY İŞLETMELERİ- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ait çeşitli birimlere atamalar yapıldı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çay İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İmdat Sütlüoğlu atandı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü'ne Mehmet Salih Söğüt getirildi. Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Daire Başkanlıklarına Gelir İdaresi Grup Başkanları Ömer Kaya ve Faruk Gözübüyük atandı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Hatay Bayındırlık ve İskan Müdürü Hayrettin Yılmaz, Hatay Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne ise Ersin Taşlıalan getirildi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Erzurum Bölge Müdürlüğüne, İlhan Özlü, Van Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Cevdet Kılıç, Elazığ Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Tamer Taşkıran, Aksaray Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Nevzat Kip, İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Trabzon Bayındırlık ve İskan Müdürü Erkan Ömeroğlu, Trabzon Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Ardahan Bayındırlık ve İskan Müdürü Ali Vedat Çiftçi, Ardahan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Afyonkarahisar Bayındırlık ve İskan Müdürü İbrahim Öz getirildi. Tapu ve Kadastroda ise Denizli Bölge Müdürlüğüne Halil İbrahim Şimşek, Antalya Bölge Müdürlüğüne Mürsel Necmi Akkoca, Bursa Bölge Müdürlüğüne Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürü Abdullah Burak Keser atandılar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrezzak Katırcıoğlu, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 3. (Kızılcahamam) Bölge Müdürlüğüne İsmail Kara getirildi.