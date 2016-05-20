DSİ Genel Müdürü'nü taşıyan helikopter inişte kaza yaptı; 3 yaralı

Artvin'in Yusufeli Barajı inşaat şantiyesinde kurulan helikopter pistine inmeye çalışan ve içerisinde DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz ve DSİ Artvin Bölge Müdürü Dinçer Aldoğan’ın bulunduğu helikopter, sert iniş nedeniyle yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

NTV'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın havadan gezmesinin planlandığı Yusufeli Barajı'ndaki çalışmaları denetlemek üzere Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Ali Rıza Diniz ve DSİ Artvin Bölge Müdürü Dinçer Aldoğan bugün helikopterle bölgeye hareket etti.

Diniz ve Aldoğan'ı taşıyan helikopter, Yusufeli Barajı şantiyesinde kurulan piste inmeye çalışırken kontrolden çıktı. Sert iniş yapan helikopterde bulunan iki bürokrat ile pilot yaralandı.



Helikopterin alev alması endişesi ile yangın söndürme tüpleri ile de müdahalede bulunuldu. Kazada yaralanan 3 kişi şantiyedeki revirde tedavi altına alınırken, ciddi bir durumlarının olmadığı öğrenildi.