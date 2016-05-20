T24 LogoT24 Logo
Gündem

DSİ Genel Müdürü'nü taşıyan helikopter inişte kaza yaptı; 3 yaralı

Kazada yaralanan 3 kişi şantiyedeki revirde tedavi altına alındı

20 Mayıs 2016 20:36

Artvin'in Yusufeli Barajı inşaat şantiyesinde kurulan helikopter pistine inmeye çalışan ve içerisinde DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz ve DSİ Artvin Bölge Müdürü Dinçer Aldoğan’ın bulunduğu helikopter, sert iniş nedeniyle yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

NTV'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın havadan gezmesinin planlandığı Yusufeli Barajı'ndaki çalışmaları denetlemek üzere Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Ali Rıza Diniz ve DSİ Artvin Bölge Müdürü Dinçer Aldoğan bugün helikopterle bölgeye hareket etti.

Diniz ve Aldoğan'ı taşıyan helikopter, Yusufeli Barajı şantiyesinde kurulan piste inmeye çalışırken kontrolden çıktı. Sert iniş yapan helikopterde bulunan iki bürokrat ile pilot yaralandı.

Helikopterin alev alması endişesi ile yangın söndürme tüpleri ile de müdahalede bulunuldu. Kazada yaralanan 3 kişi şantiyedeki revirde tedavi altına alınırken, ciddi bir durumlarının olmadığı öğrenildi.

ETİKETLER

Artvin helikopter kazasıDinçer AldoğanAli Rıza DinizYusufeli barajı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24