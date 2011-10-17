-DSİ artık HES yapmayacak ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Akif Özkaldı, DSİ'nin elindeki projelerin tamamlanmasının ardından hidrolik santral yapmayacağını belirterek, ''Hidrolik santrallerin özel sektör marifetiyle yapılmasını öngörüyoruz. Biz de içme suyu ve tarımsal sulama projelerine odaklanacağız'' dedi. Özkaldı, DSİ'nin kuruluşundan bugüne kadar toplam 58 santral ve 706 baraj yaptığını söyledi. DSİ tarafından içme suyu, baraj, enerji, taşkın koruma gibi projelere bugüne kadar yaklaşık 48 milyar dolar harcandığını kaydeden Özkaldı, bu yatırımların ülkeye katkısının ise 130 milyar doları bulduğunu vurguladı. Türkiye'ye düşen yağışın ortalama 112 milyar metreküplük kısmının kullanılabildiğini, bunun da yaklaşık 73'ünün sulamada, yüzde 16'sının içme suyunda, yüzde 11'inin de sanayide kullanıldığını ifade eden Özkaldı, Türkiye'nin su zengini olmadığını, su fakiri bir ülke de olmadığını ifade etti. Özkaldı, ''Türkiye kendi kendine yetebilen, fakat su stresi olan bir ülkedir. Bunun anlamı şu; suyu bol kullanma, dikkatli, ekonomik ve tasarruflu kullan demektir'' diye konuştu. -HES'leri özel sektör yapacak- 2003 yılından itibaren HES projelerinin özel sektöre açıldığını hatırlatan Özkaldı, halen DSİ'nin elinde 10 adet yapımı devam eden, 3 adet de ihale edilecek HES projesi bulunduğunu belirterek, ''Bunları bitirdikten sonra HES yapmayacağız. Elimizdeki işleri bitirip, bundan sonra HES yapımını tamamen özel sektör marifetiyle yapılmasını öngörüyoruz'' dedi. İhale edilecek hidroelektrik santrallerinden birinin Çoruh'taki Yusufeli Barajı, birinin Mersin'de Kayraktepe, diğerinin de Bingöl'de şu anda yapımı devam eden Kiğı Barajı olduğunu kaydeden Özkaldı, şu bilgileri verdi: ''Yusufeli, Kayraktepe ve Kiğı'nın toplam kurulu gücü 800 MW olacak. Barajlar tamamlandığı zaman yıllık 2 bin 400 Gigavatsaat (GWH) enerji üretme potansiyeline sahip olacak. Bu 3 projeyi de biz 2015 yılı sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Yusufeli'nin projeleri hazır. Orada bir yerleşim problemi vardı, Yusufeli İlçesi tamamen yer değiştirecek. O da son aşamaya geldi, ilçenin yeni yerleşim yeri hemen hemen netleşti sayılır. İlçe taşındıktan sonra hemen ihaleye çıkacağız. Kiğı projesi inşaatı devam ediyor, santral kısmını ihale edeceğiz. Bunu da bu yıl sonunda ihale etmeyi düşünüyoruz. Kayraktepe projesi devam ediyor, bunu da ihale edeceğiz.'' -2012'de öncelikli projeler içme suyu projeleri- DSİ'nin 81 ilin içme suyu projesini geliştirmekle yükümlü bir kurum olduğunu anlatan Akif Özkaldı, bu çerçevede 2012'de de en öncelik verdikleri projelerin ağırlıklı olarak içme suyu projeleri olacağını bildirdi. 81 il merkezinde yaklaşık 43 milyon kişinin yaşadığını ve bunların yıllık duyduğu su miktarının 3,8 milyar metreküp olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü, ''Elimizdeki su miktarı ise 5,2 milyar metreküp. Bu su kaynağı ile il merkezini buluşturmamız gerekiyor. Onların planlarını yaptık'' dedi. İçme suyu temininin ardından sulama suyu projeleri geldiğini anlatan Özkaldı, tarım amaçlı sulama projelerinin devam edeceğini, özellikle Karadeniz'de de taşkın koruma projeleri yapılacağını bildirdi. -İçme suyunda 9 il acil- Adıyaman, Aydın, Çankırı, İzmir, Nevşehir, Sakarya, Sinop, Yozgat ve Batman illerinin içme suyu problemlerinin acil olarak çözülmesi gerektiğini kaydeden Özkaldı, Ankara ve İstanbul'da ise şu anda herhangi bir içme suyu problemi bulunmadığını söyledi. Özkaldı, ''Ankara'da takriben şu anda hiç yağış almasak bile mevcut potansiyelimizde 1,5 yıla kadar yetecek su potansiyeli var. İstanbul'da da bir problem yok'' dedi. Ankara'da Gerede'den Çamlıdere Barajına isale hattından su getirilmesi işine başlandığını, bu da tamamlandığı zaman Ankara'nın uzun yıllar içme suyu problemi olmayacağını kaydeden Özkaldı, şunları söyledi. ''İstanbul'da da bir problem yok. Orada önceki yıllarda DSİ marifetiyle Yeşilçay sistemi yapılmıştı. Melen sistemini de tamamlama aşamasına geldik. Bu yıl sonu itibariyle Melen Irmağından Kağıthane deposuna kadar yaklaşık 180 kilometrelik hat tamamen bitmiş olacak. Arıtma tesisi, boğazın altından geçen tünel dahil olmak üzere 11 paketi 2011 yılı sonu itibariyle tamamlayacağız. 2012'de sadece arıtmanın testleri, deneme yapılacak. Diyebilirim ki 2012 yılı içerisinde bunu tamamen hizmete alacağız.'' -Mavi Tünel 17 Aralık hedefi- Konya Ovası Projesinin en önemli etaplarından biri olan Mavi Tünel'de 17 kilometrelik tünelin 15 kilometresinin tamamlandığını, geriye 2 kilometre kaldığını belirten DSİ Genel Müdürü, ''Projenin hedef bitim tarihinin 17 Aralık 2011 olduğunu, bu hedefin de büyük ihtimalle tutturulacağını kaydetti. Söz konusu tünel ile ilk aşamada 180 milyon metreküplük suyun derive edileceğini ifade eden Özkaldı, proje tamamlandığında Avşar Barajı, Bağbaşı Barajı ve Bozkır Barajının yapılmış olacağını ve yılda 414 milyon metreküp suyun Konya Ovasına akacağını bildirdi. Konya'da aşırı kullanımdan dolayı yeraltı su tablasının aşağı seviyelere düştüğünü kaydeden Özkaldı, gelecek su ile öncelikle bölgedeki yeraltı suyuna da takviye yapılacağını kaydetti. Özkaldı, ''Mavi Tünel Ayrıca Konya'nın da uzun vadede içme suyunu çözecek. Yılda yaklaşık 100 milyon metreküp içme suyu verilecek bu tünelden'' dedi.