DSİ: Ankara'nın suyuyla sulama bile yapılmaz

DSİ, hazırladığı raporda Ankara’ya içme suyu olarak verilen Kızılırmak suyunun “tarla sulamaya uygun kalitede” olmadığını tespit etti



Uzun bir süredir kamuoyunda tartışmalara neden olan Kızılırmak suyunun Ankara’da içme suyu olarak kullanılması konusunda ilginç bir belge ortaya çıktı. DSİ, Ankaralılar’ın içme suyu olarak kullandıkları Kızılırmak suyunun “sulama için dahi yeterli kalitede olmadığını” bildirdi.



Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Saraç Köyü Muhtarı İlyas Özkan, 4 Temmuz’da Şarkışla Kaymakamlığı’na başvurarak köylerinin yakınlarında yapılacak Hidro Elektrik Santrali kanalından arazilerine su verilmesini istedi.



Kaymakam Vekili Mehmet Yıldız bu talebi, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü’ne iletti. Bölge Müdürü Erol Şenöz ise kaymakamlığa verdiği yanıtta “Yapılan incelemelerde gerek yörede Kızılırmak’ın suyun sulamaya elverişli kalitede olmadığı, gerekse proje kapsamında sulama olmadığından enernji iletim kanalından su bırakılmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Ancak su kullanım hakkı doğrultusunda firma ırmak yatağına gerekli miktarda su burakacaktır” yanıtını verdi.



Kaymakam Vekili Yıldız da, muhtar Özkan’a yazdığı 6 Ağustos tarihli yazıda, DSİ’den gelen bu yanıta göre sulamaya elverişli kalitede olmayan Kızılırmak suyunun arazi sulamasında kullanılamayacağını belirtti.



Ankaralı içiyor



Kızılırmak’ın suyu ile Ankara’nın içme su ihtiyacının karşılanmasına karşın, DSİ’nin “sulamaya bile elverişli kalitede” bulunmadığını açıklamasının, Ankara’nın suyu üzerindeki tartışmaları yeni bir boyuta taşıyacağı ifade edildi.

