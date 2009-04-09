T24 LogoT24 Logo
Sağlık

‘Drugstore ibaresi marketlerde kullanılamaz'

"İlaç satılan dükkân" anlamına gelen "Drugstore" ibaresinin marketlerde kullanılamayacağı bildirildi.

09 Nisan 2009 03:00

Sağlık Bakanlığı’ndan, bazı ülkelerdeki tezgâh üstü ilaç anlamına gelen "OTC (Over The Counter)" kavramının Türkiye'de olmadığı, "ilaç satılan dükkân" anlamına gelen "Drugstore" ibaresinin marketlerde kullanılamayacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde basın-yayın organlarında yer alan haberler ve bakanlığa ulaşan duyumlara göre, bazı marketlerde eczaneye işaret eden "Drugstore" ibarelerinin kullanıldığı ve böylece eczaneye atıf yapılarak halkı yanıltıcı uygulamalarda bulunulduğu kaydedildi.

İlaçla ilgili kanunlarda reçeteli/reçetesiz ayrımı yapılmaksızın tüm ilaçların eczanelerden satışının yapılacağının öngörüldüğü hatırlatılan açıklamada, eczanelerin, eczacılık diplomasına sahip eczacılar tarafından ve bakanlığa eczacının adına düzenlenen eczane ruhsatnamesiyle ilgili kanunlara göre faaliyet gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, bu koşulları taşımayan herhangi bir iş yerinin unvanında "eczane" ya da "Pharmacy", "Farmacia", "Drugstore", "Apotheke", "Aptheka", "Chemist's shop" gibi eczane sözcüğünün farklı dillerde karşılığı olan ibarelerle eczane çağrışımı yapan "Bitki Eczanesi", "Yeşil Eczane" gibi ifadelerin kullanılmasının mevzuata aykırı olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

"Bazı ülkelerde tezgâh üstü ilaç anlamına gelen OTC kavramı olup, bunları satan yerlere 'drugstore' denilse de ülkemizde tezgâh üstü ilaç kavramı yoktur. Reçetesiz ilaçların da sadece eczaneden ve eczacı kontrolünde satılması yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla eczane anlamına gelen ve ilaç satılan dükkân demek olan 'drugstore' ibaresinin marketlerde kullanılması yasal olarak mümkün değildir."

Açıklamada, illere gönderilen bir genelge ile bu tür ibarelerin marketlerden kaldırılması ve aksine davrananlar hakkında yasal işlem yapılması gerektiğinin bildirildiği kaydedildi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24