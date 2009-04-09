‘Drugstore ibaresi marketlerde kullanılamaz'

Sağlık Bakanlığı’ndan, bazı ülkelerdeki tezgâh üstü ilaç anlamına gelen "OTC (Over The Counter)" kavramının Türkiye'de olmadığı, "ilaç satılan dükkân" anlamına gelen "Drugstore" ibaresinin marketlerde kullanılamayacağı bildirildi.



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde basın-yayın organlarında yer alan haberler ve bakanlığa ulaşan duyumlara göre, bazı marketlerde eczaneye işaret eden "Drugstore" ibarelerinin kullanıldığı ve böylece eczaneye atıf yapılarak halkı yanıltıcı uygulamalarda bulunulduğu kaydedildi.



İlaçla ilgili kanunlarda reçeteli/reçetesiz ayrımı yapılmaksızın tüm ilaçların eczanelerden satışının yapılacağının öngörüldüğü hatırlatılan açıklamada, eczanelerin, eczacılık diplomasına sahip eczacılar tarafından ve bakanlığa eczacının adına düzenlenen eczane ruhsatnamesiyle ilgili kanunlara göre faaliyet gösterdiği belirtildi.



Açıklamada, bu koşulları taşımayan herhangi bir iş yerinin unvanında "eczane" ya da "Pharmacy", "Farmacia", "Drugstore", "Apotheke", "Aptheka", "Chemist's shop" gibi eczane sözcüğünün farklı dillerde karşılığı olan ibarelerle eczane çağrışımı yapan "Bitki Eczanesi", "Yeşil Eczane" gibi ifadelerin kullanılmasının mevzuata aykırı olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:



"Bazı ülkelerde tezgâh üstü ilaç anlamına gelen OTC kavramı olup, bunları satan yerlere 'drugstore' denilse de ülkemizde tezgâh üstü ilaç kavramı yoktur. Reçetesiz ilaçların da sadece eczaneden ve eczacı kontrolünde satılması yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla eczane anlamına gelen ve ilaç satılan dükkân demek olan 'drugstore' ibaresinin marketlerde kullanılması yasal olarak mümkün değildir."



Açıklamada, illere gönderilen bir genelge ile bu tür ibarelerin marketlerden kaldırılması ve aksine davrananlar hakkında yasal işlem yapılması gerektiğinin bildirildiği kaydedildi.



(AA)

