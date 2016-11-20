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Yaşam

Droneları kartallar indirecek

Fransa'da kartallar, uçuşa yasak bölgelerde havalanan droneları indirecek

20 Kasım 2016 04:11

Fransız Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Fransız ordusunun 4 kaya kartalını, uçuşa yasak bölgede uçan droneları indirmek üzere eğitmeye başladıkları duyuruldu.

Kartalların, droneları metrelerce uzaklıktan tespit edebildiğini ve uçuşunu engelleyebileceğini ve yakalayabileceği kaydedildi.

Hollanda polisi tarafından da kullanılan bu yöntemle, Elysee Sarayı gibi riskli bölgelerin üzerinde uçan dronelar, silah kullanılmadan daha güvenli şekilde indirilebilecek.

Kartalların havada uçan droneları bir tehlike olarak algılayıp yakalayacağı ve yere indirmeye çalışacağı tahmin ediliyor.

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