Genelkurmay Başkanı Akar'ın Somalili mevkidaşını karşıladığı törende askerin kullandığı 'drone savar' ilk kez görüntülendi. Çevre koruması, mini insansız uçan araçları frekans bozarak ve lazerle yakarak engelleyen bu cihazla sağlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen SomaliGenelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed Jumale Gedi ile görüştü. Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen tören sırasında "drone savar" silahıyla güvenlik önlemi alındığı görüldü. Çok güçlü bir lazer ışını kullanan sistem, tehdit unsuru olan diğer drone sistemlerini yakarak yok etmek için kullanılıyor.