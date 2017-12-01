"Drone satışları havacılık sektörü için tehdit oluşturmaya başladı"

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yayımlanan çalışmada, son bir ayda ‘drone’ların uçaklara potansiyel risk oluşturduğu 250’den fazla vaka tespit edildiği açıklandı. Sektör için, "Drone satışları son yıllarda artarken, havacılık sektörü için de tehdit oluşturmaya başladı" ifadesi kullanılıyor.

Yapılan çalışmada aynı büyüklükteki drone’ların çarpışma halinde uçaklara kuşlardan daha fazla zarar verdiği kaydedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, FAA tarafından yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, kuş çarpması dikkate alınarak tasarlanan uçak imalat standartlarının, “drone” çarpmasına karşı koyabilecek uygunluğa sahip olmadığını belirtti.

Çalışmayı yürüten Mississippi, Montana, Ohio ve Wichita eyalet üniversitelerinden bir grup araştırmacı, 1, 2 ila 3.6 kilogram ağırlığındaki droneların uçak ve özel jetlere çarpmasını simüle etmek için bilgisayarlar kullandı.

Bazı durumlarda, ‘drone’ların gövdesini delerek uçağa girebileceğini kaydeden araştırmacılar, uçaklara çarpan “drone”ların, sert motorları, pilleri ve diğer parçaları nedeniyle aynı büyüklükteki kuşlara göre uçağa daha fazla zarar verdiğini ifade etti.