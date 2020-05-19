Drone ehliyeti almak isteyenleri dolandırdılar

Drone ehliyeti almak isteyen vatandaşları, sosyal medya üzerinden kandırarak, 75 ila 150 TL arasında dolandıran kişi ya da kişiler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü (SHGM) harekete geçirdi. SHGM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Ticari pilot eğitim sertifikasının bir süreliğine Genel Müdürlüğümüz İHA Kayıt Sistemi üzerinden ücretsiz verildiğine dair sosyal medyada yapılan paylaşım ve bilgilendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Koronavirüs salgınında eğitim kurumları kapanırken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sosyal medya üzerinden yetkili eğitim kuruluşları tarafından verilen ticari İHA pilot sertifikasının, bir süreliğine 1200 TL yerine 75 ila 150 TL arasında verildiğini ve 30 dakika içinde teslim edildiği duyurdu. Kendilerine inanlara, uçuş izni gerektirmeyen yeşil alanlarda drone faaliyeti gerçekleştirmek için ücretsiz kayıt yapılan SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) sitesine kayıt yaptırtan dolandırıcılar, bunun ticari ehliyet olduğunu söyledi. Ardından da karşılığında 75 ila 150 TL arasında değişen paralar talep etti.

Yapılan şikayetler üzerine dolandırıcılık olayından haberdar olan SHGM, internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Genel müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarının, eğitim sonunda kursiyerlere verdiği ticari pilot eğitim sertifikasının bir süreliğine Genel Müdürlüğümüz İHA Kayıt Sistemi üzerinden ücretsiz verildiğine dair sosyal medyada yapılan paylaşım ve bilgilendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Bununla beraber İHA pilot adayları, İHA Kayıt Sistemi üzerinden sportif/amatör veya ticari pilot kayıt başvurusu gerçekleştirebilmektedir. Sportif/amatör pilot lisansı başvurusunda ilgili kişi, online sınava tabi tutulmakta olup, bu sınav başarılı bir şekilde tamamlanırsa pilot kayıt başvurusu genel müdürlüğümüze gönderilmektedir. Ticari pilot kayıt başvurusunda ise ilgili kişinin B sınıfı sürücü olur sağlık raporu ile beraber yetkili eğitim kuruluşlarından almış olduğu ticari pilot eğitim sertifikalarını sisteme yüklemesi beklenmektedir. Her iki başvuruda da genel müdürlüğümüz ilgili başvuruyu inceleyip, başvuru sahibine yanıt vermektedir. Her iki durumda da eğitim kuruluşları tarafından verilen ticari pilot eğitim sertifikaları, genel müdürlüğümüzce verilmemektedir. Yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla buna benzer asılsız haberlere itibar edilmemesi rica olunur. Duyurulur"