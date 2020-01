Drogba'lı GQ gecesine Beren Saat'in dekoltesi damga vurdu

GQ dergisi tarafından düzenlenen "Men of the Year" gecesinde Beren Saat'in dekoltesi konuşuldu. Birçok ünlü ismin katıldığı gecenin yıldızlarından biri de Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba oldu.

Dünya çapında GQ tarafından 18 yıldır sürdürülen GQ Men of the Year geleneği, ikinci kez İstanbul'a taşındı. Dün akşam düzenlenen Men of the Year ödül töreninde yılın hayranlık uyandıran erkekleri ödüllerine kavuşurken gece renkli görüntülere sahne oldu.

Beren Saat giydiği lacivert göğüs ve omuz dekolteli elbiseyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Bu sezon reytinglerle arası iyi olmayan "İntikam" dizisinin güzel oyuncusu, Yılın Kadını Ödülü'ne layık görüldü.

Drogba’dan Burcu Esmersoy’a markaj

Bu arada, gecede “Yılın Sporcusu” ödülünü alan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Didier Drogba da gecenin en popüler isimlerinden biri olduj. Davetliler Fildişili yıldızla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Drogba ise gece boyunca sunucu Burcu Esmersoy’la ilgilenerek, sohbet etti.

Didier Drogba, ödülünü Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın elinden aldı

Yılın oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu

Gecede ödül alan isimler şöyle:

Yılın İkonu/ Akmerkez Özel Ödülü: Kenzo Takada

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Michael Nouri

Yılın Oyuncusu: Kenan İmirzalıoğlu

Yılın Sıradışı Başarısı: Ahmed Akgiray

Yılın Sporcusu: Didier Drogba

Yılın Farkındalık Projesi: Can Candan

Yılın Yönetmeni: Yılmaz Erdoğan

Yılın Stil Sahibi Erkeği: Murat Türkili

Yılın Girişimci İşadamı: Mübariz Mansimov

Yılın Müzisyeni:Mabel Matiz

Yılın Şefleri: Üryan Doğmuş ve Cihan Kıpçak

Yılın Kadını: Beren Saat