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Spor

Drogba'dan Galatasaray'a 2015 jesti

Yolu 1.5 sezon da olsa Galatasaray’dan geçen efsane golcü Didier Drogba, yeni yılın ilk gününde Sarı-Kırmızılı taraftarlar için bir paylaşım yaptı

02 Ocak 2015 14:14

Chelsea forması giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Diddier Drogba, Sarı-Kırmızılı taraftarları duygulandıran bir mesaj yayınladı. 36 yaşındaki golcü, Galatasaray’la kazandığı Türkiye Süper Kupası fotoğrafını, Chelsea ve Fildişi Sahili Milli Takımı formalarıyla kolaj yaparak Instagram hesabında yayınladı. Drogba, fotoğrafın altına da şu mesajı yerleştirdi:

 

Bir kapı kapanırken...

 

"Geçen yıl gözyaşları ve gülümseyişlerle birlikte geride kaldı. Sevdiğim ülkemin formasını tekrar giyemeyeceğim için üzgünüm. Beni tıpkı bir evlat gibi karşılayan bir kulüpten ve ülkesinden ayrıldığım için üzgünüm. Ama hayat bir kapıyı kapatırken, bir diğeri açılıyor. Futbol evrenindeki yıldızlara sonsuza dek ulaşmamı sağlayan takımıma döndüğüm için mutluyum. İşte sporda 2014 yılı benim için böyle geçti ve devam ediyor. Tüm dünyada beni seven herkese teşekkür ediyor ve hepinize mutlu yıllar diliyorum.”

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