Drogba İzmir'e geliyor



A Milli Takım'ın 11 Şubat'ta İzmir Atatürk Stadı'nda özel bir maç yapacağı Fildişi Sahilleri'nin kadrosu açıklandı. Kadroda Chelsea'nin yıldız golcüsü Didier Drogba da bulunuyor.



İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin forvet oyuncusu Didier Drogba, A Milli Takımı'nın gelecek hafta evinde Fildişi Sahilleri ile yapacağı özel maç için aday kadroya çağrıldı.



Chelsea Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Drogba, 11 Şubat Çarşamba günü İzmir'de Fildişi Sahilleri Milli Futbol Takımı ile yapılacak özel maçın aday kadrosunda yer aldı.



Sakatlıkları nedeniyle bir yılı aşkın süredir ilk kez milli takıma çağrılan Drogba'nın yanı sıra Arsenal'den Kolo Toure ve Emmanuel Eboue ile Tottenham Hotspur'den Didier Zokora da aday kadroda bulunuyor

