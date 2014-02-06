'Drogba gelecek sezon için Amerikan takımı ile anlaştı' iddiası

Galatasaray'ın yıldızı Didier Drogba'nın, ABD MLS takımlarından Seattle Sounders ile gelecek sezon için anlaştığı iddia edildi. Amerikan basınının ünlü spor spikeri Phil Schoen ve Mike Standish ise attıkları tweetler ile Didier Drogba'nın Seattle Sounders ile anlaştığını takipçilerine duyurdu.

Hürriyet'ten Sercan Sapanatan'ın habrinde göre, Transferi gerçekleşmesi halinde sezonu Sarı-Kırmızılı ekipte tamamlayacak olan Fildişili yıldızın, MLS'de yeni sezonun Mart ayında başlayacak olması nedeniyle Galatasaray ile olan sözleşmesi biter bitmez ABD'nin yolunu tutacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl MLS için rekor bir ücretle 9 milyon Dolar ödeyerek Tottenham'dan Clint Dempsey'yi transfer eden Seattle, sezonu konferans yarı finalinde elenerek noktalamıştı.