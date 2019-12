D&R'ın veto ettiği 'İstikbal Marşı'

T24 - D&R bütün şubelerinde "Bir+Bir" dergisinin, "İstiklal Marşı ile dalga geçtiği" iddiasıyla satışını veto etti. Kurumdan yapılan açıklamada, "İstiklal Marşı ile dalga geçer şekilde, uygunsuz şiiri sebebiyle müşterilerimizden haklı tepkiler görmektedir" denildi.



D&R şubelerine şu e-mail'i gönderdi:



''Sn.ilgili;



Bir+bir dergisi ilk sayfasında yer alan ve İstiklal Marşı ile dalga geçer şekilde, uygunsuz şiiri sebebiyle müşterilerimizden haklı tepkiler görmektedir.



Yayın bütün mağazalarımızda satışa kapatılmıştır. Yayın dergi raf ve teşhirinden kaldırılacak, iade sirküsünde iade edilecektir. Yayının yeni sayısı alınmayacaktır,sevk yapılmamasını rica ederim. Teşekkürler, İyi Çalışmalar''





İşte D&R'ı rahatsız eden o marş:



Çıkar çıkmaz çıkan neşriyat olarak ocak sayısını neşredemedik, telâfi mahiyetinde ocaklı bir marş verelim. (Güfte: M. Arif Hersoy, Beste: Lodos Ali Bandosu, Makam: Oh Mammy, Oh Mammy Mammy Blue, Oh Mammy Blue…)





İstikbal Marşı



Korkma, sönmez bu ocaklarda yan yatan şol mecmua

Sönmeden bünyelerde tüten en son şua

O bizim kaŞlenin yıldızıdır, parlayacak,

O bizimdir, o bizim kafilenin ancak



Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı okur!

Kahraman tayfana bir gül! Ne bu surat, bu homur?

Sana olmaz dökülen emeklerimiz sonra helal…

Hakkıdır, Abdal’a tapan tayfanın kafiye bozmak



Men ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi takvim bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Gevşemiş jel gibiyim, gendimi salar, koparım.

Kırparım dağları, enginlere sığmam, dalarım.



Kim bu cennet derginin uğruna olmaz ki feda?

Şükela fışkıracak sayfaları sıksan, şükela!

Canı, cananı, bütün varımızı alsın da Buda,

Etmesin tek Bir+Bir’den bizi dünyada cüda.



Okuduğun yerleri “yazı!” diyerek geçme, tanı:

Düşün altındaki binlerce anlık zamanı

Sen Bir+Bir okurusun, sitem edip üzme tayfanı

Ocakta çıkmadıysa çıkamadı, anla mecmuanı.