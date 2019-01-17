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Drift yapan sürücüye 5 bin 480 lira ceza

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde drift yapan sürücüye 5 bin 480 lira ceza kesildi, araç ve ehliyetine el konuldu

17 Ocak 2019 19:06

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde drift yapan sürücüye 5 bin 480 lira ceza kesildi, araç ve ehliyetine el konuldu.
İnegöl Hükümet Konağı Kavşağı’nda \'drift\' diye bilinen aracı kaydırma hareketini yapan araç sürücüsü, başka bir araçta bulunan kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Trafikte ilerleyen diğer sürücüler, mal ve can güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye tepki gösterdi. İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri plakası belirlenen aracın sürücüsüne ulaştı. Sürücüye 5 bin 480 lira para cezası kesilirken, ehliyeti ve aracına 60 gün süre ile el konuldu.  Öte yandan emniyetten yapılan açıklamada trafiği tehlikeye düşüren sürücülere taviz verilmeyeceği, bu tarz eylemlerde bulunan sürücülerin cezalandırılmasına devam edileceği ifade edildi.
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