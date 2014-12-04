Dresden'de yabancı düşmanı gösteriler



Kendilerine Pegida yani ‘Batının İslamlaşmasına karşı Vatansever Avrupalılar' adını veren ittifakın haftalık gösterilerinde, 'Yabancılar Dışarı' gibi bilindik sloganlara rastlanmıyor. Organizatörler daha barışçıl bir resim çizmek için uğraşıyor: Alman bayrakları taşınıyor ve 'Biz halkız' gibi 25 yıl önceki Doğu Almanya rejimine karşı pazartesi günleri düzenlenen gösterilerde atılan sloganlar atılıyor. 'Dini fanatizme karşıyız', 'Alman topraklarında bir inanç savaşına karşıyız' ya da 'Kültürümüzün korunmasından yanayız' gibi mesajlar veriliyor ve aşırı sağcılara mesafeli davranılıyor. Bu nedenle başarılı da oldular. Ekim ortasındaki ilk gösteriye birkaç yüz kişi gelirken, son gösteriye katılım 7 bin 500'e ulaştı. Sol Partili Saksonya Eyalet Parlamentosu milletvekili Kerstin Köditz şöyle konuşuyor:

"Gösterilere Dresden'in tanınmış Neo Nazi, holigan ya da rock grubu mensupları katılıyor ama bunun yanı sıra İslamcı terörle ilgili haberler nedeniyle ya da çevresine yeni mülteci yurdu yapılacağı için korku duyan normal vatandaşlar da var. Irkçı bir ideoloji ile bu süreçte radikalleşen kaygılı vatandaşların taşıyıcısı olduğu bir yığın."

Başka kentler örnek aldı

Dresden'ın ardından bu gösterileri örnek alan başka kentler de oldu. Chemnitz, Kassel, Bonn, Darmstadt'da da Dresden'dekine benzer gösteriler düzenlendi. Ancak Dresden'deki hareketin arkasında Neonazi bir yapılanma olmadığı dikkat çekiyor. Saksonya'da aşırı sağcıları izleyen Saksonya Kültür Bürosu'ndan Danilo Starosta bunu şöyle açıklıyor:

"Dresden'deki ilk Pegida gösterilerinde organizatörler o güne dek siyasi açıdan göze çarpmayan insanları, kendi çevrelerini harekete geçirdiler. Bunlar var olma kaygısı duyan küçük işletme sahipleriydi."

Neden Dresden?

Bielefeld'deki Disiplinlerarası Çatışma ve Şiddet Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Andreas Zick, bu protesto hareketinin Dresden'da ortaya çıkmasının tesadüf olmadığı görüşünde:

"Neonaziler her yıl 2. Dünya Savaşı'nda Dresden'in bombalanmasının yıldönümünde gösteri düzenliyor. Bununla başarılı bir biçimde mücadele ediliyor. Şimdi ise kentte sivil-sağ popülist bir hareket oluştu. Bunu proteste etmek çok daha zor çünkü radikal olduğu gerekçesiyle itiraz edilebilecek bir durumda değil."

Dresden'deki Pegida gösterisine karşı gösteri de düzenlendi ancak bin kişi katıldığı için diğer gösterinin yanında sönük kaldı. Fraklı kuruluşlar bu durumu değiştirmek için kolları sıvadı. Dresden'de büyük bir karşı gösteri planlanıyor.

Bielefeld'deki Disiplinlerarası Çatışma ve Şiddet Araştırmaları Enstitüsü her yıl farklı azınlıklara karşı düşmanlığın ne kadar yaygı olduğu konusunda araştırmalar yapıyor. Zick bu konuda şöyle konuşuyor:

"Çok somut aşırı sağcı davranışlarda bir gerileme söz konusu. Ancak yine de istikrarlı gruplar. Bunlar orta tabaka. Göçü reddeden şovenist bir anlayışa sahipler. Dresden'deki Pegida hareketi Almanya geneline yayılma potansiyeline sahip."