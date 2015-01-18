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Dünya
Deutsche Welle

Dresden'de tüm gösteriler yasaklandı

Dresden polisi saldırı tehdidi nedeniyle pazartesi günü kentte yapılacak tüm gösterileri yasakladı.

18 Ocak 2015 17:31


Polis tarafından yapılan açıklamada Pegida gösterileriyle bağlantılı "soyut değil somut bir tehdit olduğu" belirtildi. Polisin elindeki bilgilere göre bazı kişilere gösteriye karışarak "Pegida gösterilerinin organizasyon ekibinden bir şahsın öldürülmesi" talimatı verildi.

Alman haber ajansı dpa radikal İslamcıların saldırı tehditlerinin İslam karşıtı Pegida hareketinin organizatörlerinden Lutz Bachmann'a yöneldiğini duyurdu.

Polisin açıklaması öncesinde "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" Pegida yöneticilerinden Kathrin Oertel pazartesi günü Dresden'de düzenlenecek gösterinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DresdenPegidaLutz BachmannKarşı Yurtsever Avrupalılar34; PegidaKathrin OertelWelle Türkçe EPD DPA BÖ

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