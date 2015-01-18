Dresden'de tüm gösteriler yasaklandı



Polis tarafından yapılan açıklamada Pegida gösterileriyle bağlantılı "soyut değil somut bir tehdit olduğu" belirtildi. Polisin elindeki bilgilere göre bazı kişilere gösteriye karışarak "Pegida gösterilerinin organizasyon ekibinden bir şahsın öldürülmesi" talimatı verildi.

Alman haber ajansı dpa radikal İslamcıların saldırı tehditlerinin İslam karşıtı Pegida hareketinin organizatörlerinden Lutz Bachmann'a yöneldiğini duyurdu.

Polisin açıklaması öncesinde "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" Pegida yöneticilerinden Kathrin Oertel pazartesi günü Dresden'de düzenlenecek gösterinin iptal edildiğini duyurmuştu.