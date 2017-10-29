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Dünya
Deutsche Welle

Dresden’de binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü

Almanya’nın Dresden kentinde yabancı düşmanı Pegida hareketinin, üçüncü kuruluş yıldönümü sebebiyle yaptığı gösteri protesto edildi. Irkçılığa karşı yapılan gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

29 Ekim 2017 15:38

Dresden'de Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar (Pegida) hareketini protesto etmek için toplanan yaklaşık 3 bin kişi yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı yürüdü. "Kışkırtma Yerine Kalp” (Herz statt Hetze) adlı grubun çağrısıyla yapılan gösteriye Saksyonya Eyaleti Başbakan Yardımcısı Martin Dulig ve Saksonya Bilim ve Sanat Bakanı Eva-Maria Stange gibi yerel siyasetçiler de destek verdi.

Dresden Büyükşehir Belediye Başkanı Dirk Hilbert ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı "kırmızı çizgilerin gösterilmesi” ve "anayasaya uygun olmayan hususların açıkça söylenmesi” gerektiğini söyledi. Herkesi ırkçılığa karşı ses çıkarmaya davet eden Hilbert farklı uluslardan insanlarla yerli halk arasında daha fazla karşılaşma fırsatlarının yaratılacağını söyledi.

Pegida gösterisinde AfD milletvekilleri konuştu

Dresden Tiyatro Meydanı'nda Pegida'nın üçüncü kuruluş yılı sebebiyle düzenlediği gösteriye de polisin verdiği rakamlara göre yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Teknik sorunlar nedeniyle konuşmalar vaktinde başlamazken genel seçimlerde parlamentoya girmeyi başaran Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekilleri de mitingde konuşma yaptı.

2014 sonbaharında ilk kez sokağa çıkan Pegida o dönem 20 bin kişinin bir araya geldiği gösteriler düzenlemiş, 2016'da gösterilere katılım ortalama 8 bin olarak kaydedilirken bu yıl katılım 5 bin kişiye kadar gerilemişti.

DPA, AFP, AP /EC,BW

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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