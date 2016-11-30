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Dünya
Deutsche Welle

Dresden‘de aşırı sağcı gruba polis baskını

Polis Almanya’nın Dresden kenti ve çevresindeki "Freie Kameradschaft Dresden" adlı aşırı sağcı gruba ait 19 konutta arama yaptı. Grubun sığınmacı yurtlarına saldırı düzenlediği belirtiliyor.

30 Kasım 2016 21:25

Federal Başsavcılık polisin "Freie Kameradschaft Dresden" adındaki aşırı sağcı gruba ait Dresden ve çevresindeki 19 konutta arama yaptığını ve grubun altı üyesi hakkında tutuklama kararı çıkartıldığını bildirdi. Grubun bir suç şebekesi oluşturduğu şüphesi üzerinde duruluyor ve 2015 Haziran ayından bu yana soruşturmalar devam ediyor.

Aşırı sağcı grup patlayıcı kullanma, kundaklama girişiminde bulunma, kamu asayiş ve düzenine yönelik ağır tehdit, yaralama ve mala zarar verme gibi 14 ayrı suç işlediği şüphesi altında bulunuyor. Grubun ayrıca sığınmacıların kaldığı Freital, Heidenau ve Dresden'deki sığınmacı yurtlarında çıkan bazı olaylarla, sığınmacılara ve siyasi hasım olarak gördükleri kişilere karşı düzenlenen saldırılarla dikkati üzerlerine çektikleri belirtiliyor.

Federal Başsavcılık grubun üyeleri içinde yaşları 16 ile 30 arasında değişen 15 erkek ve iki kadın toplam 17 kişi bulunduğunu, yakalanan altı kişinin mahkemeye çıkartılacağını duyurdu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd/ÇA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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