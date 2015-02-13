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Dünya
Deutsche Welle

Dresden bombardımanının 70'inci yılı anılıyor

İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Almanya’nın Dresden şehrine düzenlenen bombardımanın 70’inci yıldönümü bugün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

13 Şubat 2015 11:43


Dresden, Müttefik Devletler'e bağlı savaş uçaklarınca 13 ve 15 Şubat 1945 tarihlerinde bombalanmıştı. Atılan binlerce tahrip ve yangın bombası tarihi şehir merkezinin yerle bir olmasına ve yaklaşık 25 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bugün Dresden'de düzenlenecek etkinlikler kapsamında Frauen Kilisesi'nde yapılan törene Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da katılıyor.

Ayrıca binlerce kişi el ele tutuşarak bir insan zinciri meydana getirecek. Dresden Belediye Başkanı Helma Orosz, eylemin hoşgörü ve dünyaya açıklığın sembolü olarak taşıdığı önemi vurguladı.

Dresden, kısaca Pegida olarak anılan "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" oluşumunun ortaya çıktığı şehir olarak biliniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dünya SavaşıAlmanya DresdenMüttefik DevletlerDresdenFrauen KilisesiCumhurbaşkanı Joachim GauckBelediye Başkanı Helma OroszPegidaKarşı Yurtsever Avrupalılar34;Deutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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