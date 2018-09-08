Dresden Başsavcılığı: Görüntülerin gerçek olmadığına dair bulgu yok

Almanya'nın Chemnitz kentinde aşırı sağcı grupların şiddet eylemlerinin yankıları sürüyor. Kentte Ağustos ayında yaşanan şiddet eylemlerinde aşırı sağcıların bir göçmene saldırdığı görüntülerin yayınlanması,"sürek avı" tartışmalarını gündeme getirdi.

Dresden Başsavcılığı görüntülere ilişkin, iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın açıklamasının aksi yönünde bir açıklama yaptı. Başsavcı Wolfgang Klein, Zeit Online haber portalında yayınlanan videonun, "gerçek olmadığına dair" bir işaret bulunmadığına dikkat çekti. Klein bu nedenle görüntülerin Chemnitz'te yürütülen soruşturma kapsamında kullanılacağını ifade etti.

Die Zeit gazetesinin internet portalında yayınlanan videoda, aşırı sağcıların protesto eyleminde birkaç kişinin bir göçmene saldırdıkları görülüyor. Gazete, ellerinde olayın öncesine dair de görüntüler olduğunu ve bu görüntülerde de yine büyük oranda aynı aşırı sağcı kişilerin yer aldığı bilgisini verdi. Die Zeit yaptıkları inceleme sonrası görüntülerin 26 Ağustos'ta, kendisi de kısa süre sonra saldırıya uğrayan Afgan Ali Hasan S. tarafından çekildiğinin belirlendiğini bildirdi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, Cuma günü Bild gazetesine verdiği demeçte, söz konusu videounun "sahte" olabileceğini açıklamıştı. Chemnitz'de göçmenlere yönelik bir "sürek avı" olduğuna dair teşkilata herhangi bir bilgi ulaşmadığını ifade eden Maaßen daha ziyade "yanlış bilgiler" dolaştığına dair çok daha geçerli gerekçeler olduğunu belirtmişti.

"Koşer restorana saldırıldı"

Die Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, 27 Ağustos tarihinde Neonaziler Chemnitz'deki bir Yahudi restoranına saldırdı. Gazetenin verdiği bilgiye göre, "Şalom" adlı restorana akşam saatlerinde siyah maskeli kişiler saldırıda bulundu. "Almanya'dan defolun Yahudi pislikleri" diye bağıran Neonazilerin, restorana taş ve şişler fırlattıkları ve restoran sahibinin saldırıda omuzundan yaralandığı bildirildi. Restoran sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, eyaletin terörle ve aşırılıkla mücadele biriminin devreye girdiği bilgisi verildi.

Chemnitz kentinde 25 Ağustos tarihinde çıkan bir tartışma sonucu 35 yaşındaki Daniel H. isimli kişi bıçaklanma sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümle bağlntılı olduğu şüphesiyle bir Suriyeli ve bir de Iraklı gözaltına alınırken, olayın ardından aşırı sağcı gruplar protesto eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Aşırı sağcı gruplara karşı grupların da eylem yapmasıyla kent taraflar arasındaki şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Chemnitz ve Saksonya’da aşırı sağ

Aşırı sağcılar ve yabancı düşmanları yıllar boyunca dört milyon nüfuslu ülkenin doğusundaki Saksonya eyaletinin itibarını olumsuz yönde etkiledi. Neonazi Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü üyeleri 2011 yılında ortaya çıkarılana dek bu eyalette saklandı. Aşırı sağcı PEGIDA hareketi eyalet başkenti Dresden kentinde 2014'ten bu yana protesto gösterileri düzenliyor. 2015 yılında aşırı sağcılar Heidenau kasabasında eski bir nalburda inşa edilen mülteci kampı nedeniyle polisle çatışmıştı.

DW,AFP,epd/GA,BÖ

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