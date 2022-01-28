'Drej Ali'den Mahmutyazıcıoğlu cinayeti açıklaması: Polisin aradığı Ali Yasak ben değilim, yeğenim
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti
28 Ocak 2022 11:35
Beşiktaş’ın eski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayında hakkında arama kararı çıkarıldığı iddia edilen "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak, aranan kişinin kendisi olmadığını, aynı isimli yeğeninin arandığını söyledi.
Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy Balıkçılar Çarşısı'nda öldürülmesinin ardından polis tarafından iki yeğeni aranan "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.
Ali Yasak, Öztürk' e şunları söyledi:
"Avukat Şafak Bey’i öldürdüğü gerekçesiyle iki yeğenimin arandığı doğrudur. Kardeşim Mehmet Yasak'ın oğulları. Ancak ben Mehmet Yasak'la 20 yıldır konuşmuyorum. Aynı şekilde yeğenlerimi de son olarak 4 yıl önce annemin cenazesinde gördüm. Onlarla da hiçbir irtibatım yok.
Ben aranan birisi değilim. Şu anda da işyerimdeyim. Polis beni aramıyor. Arıyorsa da adresim belli. Şu anda da işyerimdeyim. Aranan yeğenlerimin de babası tarafından bulunup teslim olmalarını istediğini öğrendim. Doğrusu da polise gidip teslim olmalarıdır. Avukat Şafak Beyi de tanımazdım."