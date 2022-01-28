'Drej Ali'den Mahmutyazıcıoğlu cinayeti açıklaması: Polisin aradığı Ali Yasak ben değilim, yeğenim

"Avukat Şafak Bey’i öldürdüğü gerekçesiyle iki yeğenimin arandığı doğrudur. Kardeşim Mehmet Yasak'ın oğulları. Ancak ben Mehmet Yasak'la 20 yıldır konuşmuyorum. Aynı şekilde yeğenlerimi de son olarak 4 yıl önce annemin cenazesinde gördüm. Onlarla da hiçbir irtibatım yok.

Ben aranan birisi değilim. Şu anda da işyerimdeyim. Polis beni aramıyor. Arıyorsa da adresim belli. Şu anda da işyerimdeyim. Aranan yeğenlerimin de babası tarafından bulunup teslim olmalarını istediğini öğrendim. Doğrusu da polise gidip teslim olmalarıdır. Avukat Şafak Beyi de tanımazdım."