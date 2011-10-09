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Dree'nin yerine Noemie

Ünlü top model Dree Hemingway rahatsızlanınca, Forum Fashion Week’in ilk defilesinde Noemie Lenoir podyuma çıktı

09 Ekim 2011 03:00



 T24-  Dünyaca ünlü top model Dree Hemingway Paris Moda Haftası’nda rahatsızlanınca, Forum Fashion Week’in ilk defilesinde onun yerine Noemie Lenoir podyuma çıktı.


Bugüne kadar Victoria’s Secret, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger gibi dünyaca ünlü pek çok markanın defilesinde görev alan, aynı zamanda Pirelli takvimi güzeli olan Noemie Lenoir, önceki akşam Marmara Forum Fashion Week etkinlikleri kapsamında podyuma çıktı. Lenoir, organizasyonda Lady Gaga’nın da favori modacıları arasında yer alan Liz Black dahil dünyanın en ünlü moda okullarından gelen tasarımcıların giysilerini sundu.


Ünlü futbolcu Makalele’nin eski eşi olan Noemie Lenoir’ın yanı sıra Cristiano Ronaldo’nun eski sevgilisi Nereida Gallardo’nun da yer aldığı defileye ilgi büyüktü. Eda Taşpınar, Şebnem Işık, Esin Moralıoğlu gibi ünlü isimler, gecenin sonunda Big Chefs’te düzenlenen After Parti’yi de kaçırmadı.


Yakında geleceğim


Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen Dree Hemingway, yazılı bir açıklamayla özür diledi: “Türkiye’ye gelmeyi çok istiyordum ama beklenmeyen sağlık sorunlarım nedeniyle Forum Fashion Week’e katılamıyorum. En yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret edeceğim.”



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