Dream Türk kapatılıyor mu?

Doğan TV bünyesindeki kanallarda çalışan 40'ın üzerinde kişinin işine son verildiği belirtildi. Müzik kanalı Dream Türk’ün de ekonomik nedenlerle kapatılacağı öne sürüldü.

Türkiye’de ulusal yayın yapan Kanal D, teve2 ve CNN Türk ile Avrupa’da yayın yapan Euro D, müzik kanalları Dream TV ve Dream Türk TV’yi bünyesinde barındıran Doğan TV’de şimdiden personel çıkartılmasının başladığı ve 40’ın üzerinde isimle yolların ayrıldığı konuşuluyor.

Medyaradar’ın haberine göre, Doğan TV bünyesindeki televizyon ve radyo kanallarına hizmet veren teknik ekipten aralarında reji çalışanı Alper Pehlivan, kameramanlar Erdost Toprakçı, Tezhan Gümüş ve Semih Coşar, Yönetmen Hazan Zeydan, ışık operatörü Muttalip Parlak ve teknik hizmetler bölümünden Bülent Ulaş ile Oktay Çakmak dahil 40’ın üzerinde çalışan işten çıkarıldı.

2007’de hizmet vermeye başlayan dijital platform D-Smart ile 5 yıldır yayında olan Teve2’de de tenkisat rüzgârları esiyor. Doğan Yayın Holding’in, çıkarılacak isimler ve kemer sıkma politikasının detayları için uzun süredir çalıştığı ve çok sayıda çalışan ile yollarını ayırmaya planladığı konuşuluyor.

Doğan Medya Grubuna bağlı müzik kanalı Dream Türk’ün de ekonomik tedbirler nedeniyle kapatılacağı ve 3 çalışanın işten çıkarılacağı kulislerde konuşulan bir diğer konu.