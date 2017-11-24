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D&R'dan öğretmenlere sürpriz

İSTANBUL, (DHA)-KÜLTÜR, sanat ve eğlencenin buluşması noktası D&R, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere büyük bir sürpriz yaşattı

24 Kasım 2017 16:46

İSTANBUL, (DHA)-KÜLTÜR, sanat ve eğlencenin buluşması noktası D&R, Öğretmenler Günü\'nde öğretmenlere büyük bir sürpriz yaşattı.  Ahmet Ümit, Buket Uzuner, İclal Aydın gibi çok sevilen yazarlarla birlikte  okulları ziyaret eden D&R, öğretmenlere unutulmaz bir Öğretmenler Günü armağan etti.

Kağıthane Zilşan Alkoç Orta Okulu\'nun öğretmenler odasında Ahmet Ümit\'i gören öğretmenler büyük bir şok yaşadı.  Kitaplarını severek okudukları yazarı bir anda karşılarında görmekten çok mutlu olduklarını belirten öğretmenler, hediye edilen kitaplarını  imzalattılar, Ahmet Ümit\'e merak ettikleri soruları sordular.

YAZAR BUKET UZUNER ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ YAPTI

Buket Uzuner de Maltepe\'deki Tepe İlköğretim Okulu\'nda önce habersizce bir sınıfın kapısını çaldı. Öğretmen ve öğrenciler büyük şaşkınlık yaşarken, Buket Uzuner, öğrencilere \"Ah bir kedi olsam\" kitabından söz etti. Daha sonra teneffüste öğretmenlerle bir araya gelen Uzuner,  öğretmenlerin kutsal bir görev yaptığını belirterek Öğretmenler Günü\'nü kutladı. Buket Uzuner ile öğretmenler uzun süre sohbet etti.

ÖĞRETMENLER İCLAL  AYDIN\'LA   TENEFFÜSTE  BİRARAYA GELDİ

Sarıyer İlköğretim Okulu\'nun konuk yazarı ise İclal Aydın oldu. Teneffüste İclal Aydın\'ı karşılarında gören öğretmenler büyük mutluluk yaşadılar. İclal Aydın, öğretmenlerinin kendi hayatının akışında büyük önem taşıdığını ve bugünlere gelmesinde öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu anlattı.  Kitaplarını imzalayan İclal Aydın, Öğretmenler Günü\'nü kutladı. Öğretmenler ise sevdikleri yazarlarla bir araya gelerek unutulmaz bir Öğretmenler Günü kutladıklarını belirterek D&R\'a çok teşekkür ettiler.

(FOTOĞRAF)

 

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