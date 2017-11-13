Draxler, Bayern Münih’e kapıları kapattı

Bayern Münih'te kontratının son sezonunu geçiren Franck Ribery yerine sezon sonunda Bavyera ekibine transfer olacağı iddia edilen Julian Draxler, yaptığı açıklamayla söylentileri kesin bir dille reddetti.

Almanya'nın salı günü Fransa'yı konuk edeceği özel maç öncesi basının karşısına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, PSG'de mutlu olduğunu ifade ederek, "Kulübümden ayrılmayı aklımın ucundan bile geçirmiyorum. PSG'nin bu sezon çok büyük hedefleri var ve ben de diğer tüm takım arkadaşlarım gibi bu hedefleri gerçekleştirmeye konsantre olmuş durumdayım." dedi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Wolfsburg'dan Paris ekibine transfer olan Draxler, Bundesliga'nın her zaman kendisinin ilgisini çektiğini kabul etmekle birlikte, kısa veya uzun vadede Almanya Ligi'ne dönmek gibi bir düşüncesinin olmadığını sözlerine ekledi.

Bu sezon PSG ile toplam 14 resmi maça çıkan Julian Draxler, takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.