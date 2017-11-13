T24 LogoT24 Logo
Spor

Draxler, Bayern Münih’e kapıları kapattı

Bayern Münih'e transfer olacağı iddia edilen Alman futbolcu, PSG'den ayrılmayı düşünmüyor

13 Kasım 2017 17:32

Bayern Münih'te kontratının son sezonunu geçiren Franck Ribery yerine sezon sonunda Bavyera ekibine transfer olacağı iddia edilen Julian Draxler, yaptığı açıklamayla söylentileri kesin bir dille reddetti.

Almanya'nın salı günü Fransa'yı konuk edeceği özel maç öncesi basının karşısına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, PSG'de mutlu olduğunu ifade ederek, "Kulübümden ayrılmayı aklımın ucundan bile geçirmiyorum. PSG'nin bu sezon çok büyük hedefleri var ve ben de diğer tüm takım arkadaşlarım gibi bu hedefleri gerçekleştirmeye konsantre olmuş durumdayım." dedi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Wolfsburg'dan Paris ekibine transfer olan Draxler, Bundesliga'nın her zaman kendisinin ilgisini çektiğini kabul etmekle birlikte, kısa veya uzun vadede Almanya Ligi'ne dönmek gibi bir düşüncesinin olmadığını sözlerine ekledi.

Bu sezon PSG ile toplam 14 resmi maça çıkan Julian Draxler, takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

 

ETİKETLER

DraxlerPSGBayern MünihDraxlerTransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24