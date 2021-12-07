Drake'ten Grammy tepkisi: Adaylıktan çekildi

Geçtiğimiz ay "Certified Lover Boy" ile En İyi Rap Albümü ve Way 2 Sexy şarkısı ile En İyi Rap Performansı Grammy'lerine aday gösterilen Kanadalı rapçi Drake, iki Grammy adaylığını da çekme kararı aldı. Kaynaklara göre, karar, Drake'in menajerleriyle görüşmesinin ardından alındı.

Kaynaklar, Kayıt Akademisi (The Recording Academy) web sitesinin Pazartesi günü Drake'in adaylıklarını Grammy listesinden çıkarmak için güncellendiğini belirtti. Kararın gerekçesi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

"Bana uydurabilecekleri tek kategori rap kategorisi"

Drake, 2017 yılında da Hotling Bling şarkısında rap yapmamasına rağmen En İyi Rap Şarkısı ödülünü almasına tepki göstermişti. Katıldığı bir radyo programında, "Ben bir siyah sanatçıyım ve görünüşe göre bir rapçiyim. Hotline Bling bir rap şarkısı olmasa da, bana uydurabilecekleri tek kategori rap kategorisi" ifadelerini kullanan sanatçı, 2018 yılında da "More Life" albümünün Grammy'ye aday gösterilmesine izin vermemişti.