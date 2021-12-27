Drake, Noel'de tanımadığı insanlara deste deste para dağıttı

Drake, Noel günü Kanada'nın Toronto şehrinde arabayla gezerken kent sakinlerine tomarla para dağıttı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Certified Lover Boy parçasıyla ünlü rapçi cumartesi günü (25 Aralık) bir Maybach'ın arka koltuğunda oturup birilerine rastgele para dağıtırken görülebiliyor.

Videoda bir kadının "Aman Tanrım, bu çılgınca" dediği duyulurken başka bir adam "Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın" diyor.

35 yaşındaki şarkıcının ne kadar para dağıttığı bilinmiyor. Fakat hayranları Drake'in cömertliğini takdir ediyor.