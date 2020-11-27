Drake, Grammy Ödülleri'nin kapsayıcı olmadığını söyledi: Değiştirilmesi gerekiyor

Şarkıcı Drake, bu hafta aday listesi ilan edilen Grammy 2021 Ödülleri'ne tepki gösterdi. The Weekend'in herhangi bir dalda aday gösterilmemesine verdiği tepkinin ardından Drake de Grammy Ödülleri'nin "zamanla geliştirilebilecek ve diğer jenerasyonlara aktarılabilecek" bir ödülle değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Drake Instagram hesabından yaptığı açıklamada Lil Baby, Pop Smoke, Partynextdoor gibi pek çok sanatçının Grammy ödülünü veren Recording Academy tarafından küçümsendiğini söyledi. Drake, Grammy'leri kapsayıcı olmamakla suçladı.

Drake, "Bence her yıl etkili müzik ve bu ödüller arasındaki bağlantısızlığa şaşırmayı bırakmalı ve bir zamanlar onaylanmanın en büyük şekli olan ödülün artık öyle olmadığını anlamalıyız" dedi.

Drake, 2017'de single parçası Hotline'ın rap olmadığı hâlde rap kategorisinde ödül almasından sonra 2018 yılında albümü More Life'ı Grammy Ödülleri'ne sunmayı reddetmişti. Drake, "Belki eskiden rap yaptığım belki de yalnızca siyah olduğum için bu ödülü verdiler" demişti.

The Weeknd adıyla tanınan ABD'li sanatçı Abel Tesfaye, Grammy Ödülleri'ne hiçbir dalda aday gösterilmemesine tepki göstermişti. Twitter üzerinden tepkisini dile getiren sanatçı, Grammy'lerin "yozlaşmış" olduğunu ifade etmişti.